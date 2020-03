Regeringen vil straffe vold og optøjer hårdt under coronakrise

Regeringen vil straffe optøjer og vold mod offentligt ansatte hårdt under coronakrise, viser lovforslag.

Justitsministeriet vil udvide den hastelov, der giver dobbeltstraf til visse forbrydelser knyttet til coronakrisen, betydeligt. Loven skal beskytte offentligt ansatte og straffe optøjer.

Det fremgår af et ændringsforslag til lovforslaget, der er sendt til Folketinget.

Ændringsforslaget vil udvide hasteloven til også at omfatte vold og chikane af offentligt ansatte.

- Ændringsforslaget skal ses i lyset af, at der vurderes at være en vis sandsynlighed for, at politiet, sundhedspersonale ansat i offentlige institutioner eller lignende udsættes for vold, trusler, skældsord eller chikane som led i deres arbejde med at håndhæve myndighedernes lovgivningsmæssige tiltag mod Covid-19, står der i ændringsforslaget.

- Endvidere vurderes der at være en vis risiko for, at myndighederne under Covid-19-epidemien i Danmark vil kunne se optøjer med videre i gaderne, hvor der vil være behov for at sikre den offentlige orden og fred.

Der var allerede lagt op til, at tyveri af værnemidler som masker og håndsprit på udsatte steder vil kunne give fængselsstraf, hvis de kan forbindes til krisen omkring coronavirus.

Oveni ønsker regeringen at lægge en række nye ting som forstyrrelse af den offentlige ro, fornærmende tiltale mod eksempelvis politiet, vold mod tjenestemænd og brud på maskeringsforbuddet og mere.

Derudover vil ministeriet have tyveri fra butikker ramt af nedlukning ind i lovforslaget.

- (Det kan red.) være indbrudstyverier med videre i butikker, restauranter, frisørsaloner, uddannelsesinstitutioner, kontorbygninger eller lignende, som efter myndighedernes påbud eller opfordring holder lukket i et forsøg på at forebygge og hindre smittespredning.

Dommerforeningens formand, Mikael Sjöberg, har kritiseret regeringens strafskærpelser og brugen af hastelovgivning.

- Hastelovgivning er i orden, når der foreligger en nødretssituation. En sådan har vi rent sundhedsmæssigt i disse dage og uger. Man kan spørge sig selv, om vi også har en nødretssituation med kriminaliteten, når man tager Rigspolitiets talmateriale in mente, skrev han fredag i et brev til Justitsministeriet.

/ritzau/