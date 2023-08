Løkke vil styrke spareramt udenrigstjeneste i finanslov

Regeringen lægger i finanslovsforslaget op til, at udenrigstjenesten skal styrkes.

Det skal ske i kølvandet på den tilspidsede geopolitiske situation som følge af blandt andet krigen i Ukraine og udviklingen på det afrikanske kontinent, skriver Jyllands-Posten.

Regeringen vil styrke udenrigstjenesten med et løft på 12 procent over de næste fire år.

Det svarer til 500 millioner kroner i 2024, 600 millioner kroner i 2025, 700 millioner kroner i 2026 og 800 millioner kroner i 2027, skriver avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skal ske for at afværge et stort bevillingsfald, som blandt andet har ført til ambassadelukninger.

Fra 2001 til 2019 er udenrigstjenesten af forskellige regeringer blevet beskåret med 800 millioner kroner, skriver Jyllands-Posten.

- Udenrigstjenesten er blevet barberet ret gevaldigt ned gennem de seneste årtier, hvilket også har ført til flere ambassadelukninger. Den tendens sætter regeringen en klar stopper for nu, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) ifølge avisen.

Eksempelvis står ambassaden i Tanzania til at lukke i 2024. Hvis ministerens plan bliver til virkelighed, skal ambassaden i det afrikanske land leve videre, siger Løkke til avisen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig skal der åbnes nye ambassader. Det kunne eksempelvis være i Moldova, som er naboland til Ukraine. Generelt peger udenrigsministeren på, at der er behov for at opruste diplomatiet i Afrika og i stater, der ligger tæt på Rusland.

I alt har Danmark 68 ambassader. Antallet er for lavt, mener udenrigsministeren, ligesom mange ambassader i dag også betjenes af en enkelt person, skriver Jyllands-Posten.

Regeringen fremlægger finanslovsforslaget for 2024 onsdag.

/ritzau/