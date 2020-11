Regeringen vil tæt på tredoble boligjobordningen

Boligjobordningen - populært kaldet håndværkerfradraget - foreslås af regeringen hævet til 50.000 kroner.

Regeringen foreslår, at boligjobordningen tæt på tredobles for at holde gang i økonomien under krisen. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Boligjobordningen er populært kendt som håndværkerfradraget. Den giver borgere et fradrag for service- og håndværksydelser, som er udført i hjemmet.

Det er i øjeblikket på samlet 19.200 kroner per person. Det foreslår regeringen nu skal hæves til samlet 50.000 kroner per person.

/ritzau/