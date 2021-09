Regeringen vil tage over 4000 kroner af nyuddannedes dagpenge

Unge nyuddannede uden børn skal have en lavere dagpengesats i fremtiden, hvis det står til regeringen.

Det viser materiale fremlagt ved pressemøde om regeringens reformudspil.

Udspillet "Danmark kan mere 1" præsenteres blandt andre af statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag klokken 10.

Dagpengesatsen for nyuddannede dimittender, den såkaldte dimittendsats, skal sænkes til 9500 kroner månedligt.

I dag kan man som nyuddannet modtage 13.815 kroner i dagpenge om måneden.

Har man børn eller er over 30 år, er man berettiget til 15.844 kroner, og det vil regeringen ikke pille ved.

Desuden skal dimittendernes ordinære dagpengeperiode ifølge regeringen reduceres fra to til ét år.

Der skal også stilles sprogkrav, mener regeringen. Nyuddannede, som er tilknyttet arbejdsmarkedet, er dog undtaget. Med forslaget vil regeringen begrænse udenlandske dimittenders adgang til dagpenge for nyuddannede.

Regeringen mener, at unge skal have bedre mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet under deres studietid.

Det skal ske ved at øge det månedlige fribeløb, som der kan tjenes ved siden af ens SU, med 4000 kroner om måneden.

/ritzau/