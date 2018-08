Regeringen vil tilbyde 12-årige drenge gratis hpv-vaccine

Sundhedsministeren afsætter godt 40 millioner på finansloven til hpv-vaccination af drenge fra 12-års-alderen.

Regeringen foreslår, at alle drenge fra 12-års-alderen skal tilbydes gratis hpv-vaccine.

Forslaget skal forebygge forskellige former for hpv-kræft. Mens der i årevis har været fokus på, at hpv-virus kan føre til livmoderhalskræft hos piger, er der nu mere opmærksomhed også på faren for eksempelvis kræft i endetarmen hos både drenge og piger.

Det skriver Jyllands-Posten onsdag.

Sundhedsstyrelsen besluttede i januar 2018 at tilbyde gratis hpv-vacciner til bi- og homoseksuelle mænd i alderen 15 til 19. Tilbuddet gjaldt i 2018 som en forsøgsordning.

Sundhedsstyrelsen valgte ikke alle mænd i aldersgruppen, da risikoen for analkræft er større hos homo- og biseksuelle mænd, end den er hos heteroseksuelle.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har i finanslovsudspillet for 2019 og i årene derefter afsat godt 40 millioner kroner til at udvide vaccinationsordningen.

- Vaccinationen mod hpv-virus kan for formentlig også beskytte drengene mod kræft i penis, mund og svælg, siger Ellen Trane Nørby til Jyllands-Posten.

- Samtidig vil en bred vaccination af alle teenagedrenge være en beskyttelse af pigerne og mindske deres risiko for at få livmoderhalskræft.

Sundhedsministeren understreger ønsket om ligestilling mellem kønnene.

Hos Kræftens Bekæmpelse modtager direktøren, Jesper Fisker, forslaget med armene i vejret.

Han siger til avisen, at han ikke venter samme skepsis og bekymring for bivirkningerne, som opstod efter et kritisk tv-program fra 2015.

- Jeg håber, at vi er forbi det punkt, siger han og konstaterer, at antallet af hpv-vaccinerede piger er på vej op, efter at antallet faldt.

Beslutningen bakkes op af afdelingslæge og sektionsleder på Statens Serum Institut Palle Valentiner-Branth, som forudser, at færre mænd og kvinder i fremtiden vil rammes af hpv-udløst kræft, skriver avisen.

Tidligere skulle drenge under 18 år betale lidt over 3600 kroner for vaccinen.

