Regeringen vil tilpasse medieansvar til den digitale fremtid

Det længe ventede medieudspil indeholder forslag om, at sociale medier skal tage et større ansvar.

Historier spredes med hast på de sociale medier, hvilket indebærer en øget risiko for, at uskyldige bliver hængt ud, eller at ærekrænkende billeder og udtalelser spredes lynhurtigt.

Derfor vil regeringen have en lettere proces for genoprejsning og godtgørelse for æreskrænkelser begået på sociale medier.

Det er en del af et medieudspil, som præsenteres onsdag af kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der skal forsøge at finde et flertal for regeringens forslag.

- Vores brug af medier står i en brydningstid, siger kulturministeren ved præsentationen af udspillet, som har været udskudt en række gange.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen foreslår, at der nedsættes et udvalg med repræsentanter fra mediebranchen og eksperter, der skal se på sagen. De skal se på, hvordan Pressenævnets rolle skal se ud i fremtiden.

Der foreslås også at etablere en medieombudsmand, som kan undersøge sager på eget initiativ og bidrage til en god publicistisk praksis.

Influencere og bloggere skal i højere grad stilles til ansvar for det indhold, de publicerer. Det skal undersøges, om der er behov for at pålægge dem et redaktørlignende ansvar.

De etiske normer og standarder i mediebranchen skal styrkes og have en tydeligere virkning, end tilfælde er i dag, hedder det i udspillet

/ritzau/