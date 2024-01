Regeringen vil tiltrække flere sosu'er med løn under uddannelse

I de kommende år vil der blive en massiv mangel på social- og sundhedspersonale til at passe på det stigende antal ældre.

Det vil regeringen forsøge at løse ved blandt andet at give alle elever over 25 år på social- og sundhedshjælperuddannelsen løn under uddannelse.

Det skal gøre uddannelsen mere attraktiv. Flere skal uddannes, og færre skal falde fra, fortæller børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) på et pressemøde tirsdag.

- Jeg vil påstå, at vi ikke kan tillade os at kalde os et velfærdssamfund, hvis ikke vi er i stand til at sikre kvalitet netop her (i ældreplejen, red.), siger han uden dog at kunne give et konkret bud på, hvor mange flere ansatte udspillet vil give.

Tesfaye tilføjer, at lønnen, der skal gives til elever over 25 år, kan komme til at ligge mellem 8000-15.000 kroner om måneden.

Socialdemokratiet har tidligere foreslået, at også sosu-elever under 25 skulle kunne få løn under uddannelse, men i det aktuelle udspil er det altså kun folk over den alder.

Det skyldes blandt andet, fortæller ministeren, at gennemsnitsalderen for elever startende på sosu-skolerne er 33 år. Er man over 30 eller 40 år og starter på en uddannelse, kan det - på en anden måde end for de yngre - være svært at få det til at hænge sammen med kun SU.

- Det bliver vi nødt til at forholde os til, siger Tesfaye.

Udspillet er en del af den ventede ældrereform, regeringen har annonceret, men endnu ikke præsenteret i sin helhed.

Ifølge udspillet Forberedt på Fremtiden III vil der frem mod 2035 mangle 15.000 uddannede social og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Den ene gruppe, social- og sundhedsassistenter, har siden 2021 fået løn under uddannelsen. Det skal nu udvides til at omfatte begge grupper.

Tiltagene som løn under uddannelse skal aftales ved trepartsforhandlinger mellem arbejdsmarkedets partnere, melder regeringen. En sådan ny trepartsaftale skal erstatte den nuværende femårige lærepladsaftale, som udløber i 2026.

Som led i rekrutteringsindsatsen vil regeringen også gøre det gratis for både ufaglærte og faglærte at tage en sosu-uddannelse gennem AMU-kurser - efteruddannelsen til faglærte og ufaglærte.

I dag skal beskæftigede med uddannelse over faglært niveau betale for at tage AMU-kurserne inden for sosu-området, men for den gruppe vil regeringen gøre det gratis.

- Det er særligt relevant for udlændinge i Danmark, som ikke kan bruge deres videregående uddannelse fra hjemlandet, skriver regeringen i sit udspil.

