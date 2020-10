Regeringen vil udvide hjælpepakker efter nye restriktioner

Hvis en kiosk er hårdt ramt af forbud mod at sælge alkohol efter klokken 22, kan den få økonomisk hjælp.

Regeringen vil udvide adgangen til hjælpepakker, så de omfatter virksomheder og selvstændige, der er ramt af det nye forsamlingsloft på 10 personer og forbuddet mod at sælge alkohol efter klokken 22.

Det fortæller erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde lørdag.

Det kan for eksempel betyde, at en kiosk eller 7Eleven, som normalt henter en stor del af sin indtjening ved at sælge alkohol i nattetimerne, vil kunne få økonomisk hjælp fra staten.

Det kan også være cateringselskaber, som leverer mad til private fester, som nu bliver aflyst på grund af, at forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til 10.

- Når restriktionerne forlænges, så forlænger vi selvfølgelig også hjælpeordningerne for alle jer, der må holde lukket eller holde for, fordi vi skal passe på hinanden, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Vi skal for alt i hvert forsøge at se, om vi kan undgå de omfattende nedlukninger, som andre lande i verden har været nødt til, siger han på pressemødet.

Forslaget kommer, efter at regeringen fredag offentliggjorde en stribe nye restriktioner for at inddæmme smitten med coronavirus.

Ud over et lavere forsamlingsloft og forbud mod at sælge alkohol efter klokken 22 i detailhandlen forlængede regeringen reglen om, at barer, restauranter og caféer skal lukke klokken 22 frem til 2. januar 2021.

Regeringen foreslår, at hjælpepakkerne forlænges frem til samme dato.

Der er søsat en række forskellige hjælpepakker, hvor virksomheder ramt af coronarestriktioner kan få hjælp.

En virksomhed kan for eksempel få dækket sine faste omkostninger, hvis man kan dokumentere, at omsætningen er faldet 35 procent som følge af restriktionerne.

For selvstændige er grænsen 30 procent for at kunne få økonomisk hjælp fra staten.

I øjeblikket bruger staten omkring 1,3 milliarder kroner om måneden på hjælpepakkerne.

Der er lagt op til, at det som minimum bliver øget med et trecifret millionbeløb. Det fortæller finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemødet.

Regeringen har lørdag inviteret partierne i Folketinget til drøftelser om hjælpepakkerne. Det sker med henblik på at lave en politisk aftale.

