Regeringen vil undersøge forbud mod omvendelsesterapi

Otte procent af danske køns- og seksuelle minoriteter, såsom homoseksuelle og transpersoner, har oplevet at blive forsøgt "omvendt" fra deres seksuelle orientering eller kønsidentitet af personer i deres omgangskreds.

Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af Als Research. Og på den baggrund ønsker regeringen at undersøge muligheden for at forbyde omvendelsesterapi for unge under 16 år.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

- Ingen skal omvendes fra deres seksualitet eller kønsidentitet, og det sender vi nu et helt klart og tydeligt signal om. Vi skylder de børn og unge, der oplever omvendelsesterapi, at reagere. Derfor handler vi nu, siger beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) i meddelelsen.

Undersøgelsen er udarbejdet af Als Research på baggrund af data fra 2015 og 2020.

Den viser også, at tre procent af LGBT-personer, der er minoriteter indenfor køn eller seksualitet, har oplevet, at familie har forsøgt at "helbrede" LGBT-personerne for deres seksuelle orientering eller kønsidentitet.

Det kan være gjort gennem hjælp af en læge, en psykolog, en religiøs vejleder eller gennem brug af religiøse eller åndelige ritualer.

Oplevelser med forsøg på "omvendelse" er forbundet med markant og alvorlig forhøjet risiko for psykisk mistrivsel, ensomhed, selvmordstanker og selvmordsforsøg, skriver ministeriet i meddelelsen.

I Tyskland, Storbritannien og Canada er der forbud mod omvendelsesterapi.

I november sagde den daværende ligestillingsminister, Mogens Jensen, at regeringen ville undersøge omfanget og udbredelsen af den såkaldte omvendelsesterapi.

Og på baggrund af de nye tal fra Als Research, vil regeringen nu undersøge muligheden for at forbyde omvendelsesterapi af unge i Danmark.

Et lignende lovforslag er blevet kritiseret i Norge for kun at gælde for personer under 18 år. Kritikere påpeger, at det dermed fortsat er lovligt at udøve omvendelsesterapi på personer over 18 år.

/ritzau/