Regeringens bud på en finanslov

Her er et overblik over regeringens finanslovsforslag for 2019.

Velfærd:

* 250 millioner kroner til udsatte småbørn, målrettet de første 1000 dage af barnets liv.

* 220 millioner kroner til "bedre sundhed". Regeringen kommer med udspil til sundhedsreform til efteråret.

* 180 millioner kroner skal styrke ældreplejen.

Uddannelse og job:

* 600 millioner kroner skal gå til "bedre uddannelser og et robust arbejdsmarked".

Miljø, klima og fødevarer:

* Regeringen afsætter en milliard kroner over fire år til et miljøudspil om blandt andet renere luft og et klimaudspil.

* 86 millioner skal bruges på et nyt fødevareforlig, der skal sikre borgernes tillid til fødevaresikkerheden.

* Kystbeskyttelsen får 115 millioner kroner fra staten næste år, hvilket kan stig til 185 millioner kroner fra 2020.

/ritzau/