Regeringens fødselsudspil

* Fremtidens fødselsindsats skal fokusere på følgende fire områder:

- Skræddersyede forløb, der sikrer individuelle behov. Styrket indsats over for sårbare gravide.

- Gode fødesteder, så alle kan føde i gode og trygge omgivelser.

- Sundt arbejdsmiljø, som sikrer, at faglig ekspertise kommer fødende og nyfødte til størst gavn.

- Bedre digital tilgængelighed, der skal frigive tid til den gravide.

* I regeringens udspil nævnes desuden eksempler på projekter fra forskellige sygehuse og regioner, som har vist sig at tilgodese både de gravides ønsker og det økonomiske regnestykke.

* Det drejer sig for eksempel om ordninger, hvor de fødende følges af de samme jordemødre gennem forløbet, og at sundhedsplejersker, jordemødre og sagsbehandlere i kommunen samarbejder om at støtte sårbare familier.

Kilder: Politiken, Sundhedsministeriet.

/ritzau/