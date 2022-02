Regeringens lovforslag om kvindekvoter går længere end EU

Efter ti års modstand har regeringen ikke bare ændret holdning til et EU-direktiv om kønskvoter i bestyrelser. Den har lavet en skarp U-vending.

Nu bakker regeringen både op om direktivet, men har også selv fremsat et lovforslag, som går endnu videre end EU's.

- Udviklingen i Danmark går simpelthen for langsomt. Og det handler de facto (i virkeligheden, red.) om, at mænd og kvinder ikke har lige mulighed for at være med, der hvor beslutningerne træffes, siger ligestillingsminister Trine Bramsen (S).

Regeringens lovforslag bliver førstebehandlet i Folketingssalen tirsdag og omfatter langt flere danske virksomheder end EU-direktivet vil gøre.

Ifølge Ligestillingsministeriet vil direktivet omfatte 40-45 af de største børsnoterede danske virksomheder. Regeringens forslag vil omfatte cirka 2400 private virksomheder og cirka 1100 offentlige myndigheder.

Desuden skal virksomheder og myndigheder ikke kun opstille måltal for bestyrelserne, men også for det øverste ledelsesniveau, hvis lovforslaget bliver vedtaget.

De skal løbende opstille et nyt og højere måltal, indtil fordelingen er 40/60.

I Jyllands-Posten annoncerede Trine Bramsen, at Danmark nu vil støtte EU-forslaget om flere kvinder bestyrelser. Det mener ligestillingsministeren er helt naturligt, når du regeringen selv ønsker at gå videre.

Hun forklarer, at timingen for et melde opbakningen til EU-direktivet ud nu er, at EU-landene snart skal tage stilling til forslaget.

