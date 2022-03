Regeringens oplæg til en ny ældrelov kommer til efteråret

Regeringens udspil til den ældrelov, som statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede i sin nytårstale i år, kommer først på den anden side af sommerferien.

Det fremgår af et svar til Folketingets Social- og Ældreudvalg fra social- og ældreminister Astrid Krag (S).

I svaret skriver hun:

- Som jeg oplyste på ordførermødet 3. marts 2022, forventer regeringen på baggrund af den skitserede proces at kunne præsentere et forhandlingsoplæg til en værdig ældrepleje i efteråret 2022. Regeringen vil på den baggrund indkalde Folketingets partier til forhandlinger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forslaget om en helt ny ældrelov var et af de helt store emner i statsministerens nytårstale. Her lød det:

- Billedet er det samme i store dele af den offentlige sektor. Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer. Det tærer på arbejdsglæden.

- Det gør det svært at rekruttere. Og det giver en velfærd, der ikke altid lever op til forventningerne.

- Det er tid til at finde ind til kernen. Hvad er egentlig det vigtigste i vores velfærd?

Senere i talen annoncerede statsministeren, at hun ville "foreslå noget vidtgående."

- At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starter helt forfra. En ny, kort og præcis ældrelov.

Af svaret til Folketinget fremgår det, at før regeringen vil komme med et forslag til en ny ældrelov, vil den lave et grundigt arbejde med tæt og bred inddragelse af relevante aktører.

Således er der nedsat tre ekspertudvalg og et rådgivende panel samt planlagt regionale stormøder, hvor borgere, pårørende, medarbejdere og andre kan bidrage til arbejdet.

I sin nytårstale nævnte Mette Frederiksen, at hun var den sjette statsminister, der gav sig i kast med at skære ned på bureaukrati og dokumentationskrav til de ansatte i den offentlige sektor.

Efterfølgende var der en debat om, hvilke regler regeringen vil af med.

Da Berlingske i et interview med Astrid Krag 6. januar spurgte, om hun kunne nævnte et eksempel på en regel, der skulle afskaffes, ville hun ikke "konkludere på det nu og her."

/ritzau/