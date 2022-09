Regeringens store 2030-plan anviser ikke flere penge til løn

Regeringens store 2030-plan anviser ikke konkret penge til lønstigninger for offentligt ansatte.

- Når vi kommer med initiativer på det, så vil det være fuld finansieret. Derfor er det heller ikke sådan, at vi går ud og siger, at der skal bruges x-antal milliarder, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde.

Finansministeren henviser flere gange til Reformkommissionen med professor Nina Smith i spidsen. Regeringen vil afvente anbefalinger fra kommissionen.

- Det er ikke sådan, at vi beder Nina Smidt om det. Hun er allerede i fuld gang, konstaterer ministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har den seneste tid skabt en forventning om lønstigninger til nogle faggrupper, der arbejder med velfærd. Det har hun gjort ved at tage det op i en tv-debat og på Socialdemokratiets årsmøde.

Statsministeren sagde under en tv-debat 4. september med Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, at "vi skal turde tage diskussionen om løn- og arbejdsvilkår".

Mette Frederiksen tilføjede, at hun blandt andet tænkte på bedre løn- og arbejdsvilkår på landets sygehuse.

På Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg nævnte statsministeren, at Sosu-assistenter skulle have mere løn under uddannelse.

- Tanken med denne plan er at have det lange perspektiv frem til 2030. Hvad er den overordnede spillebane, siger Nicolai Wammen.

Uden at blive konkret siger finansministeren, at regeringen vil gå efter reformer, der blandt andet skal skaffe flere hænder.

Og dermed skabe øget økonomi, så man kan "investere mere i fællesskabet".

