Regeringens støttepartier kræver skat på Netflix og HBO

De Radikale, SF og EL vil indføre ny streamingskat på fem procent i de kommende finanslovsforhandlinger.

De Radikale vil tvinge streamingtjenester til at bidrage mere til produktionen af ny dansk tv-fiktion.

Derfor foreslår partiet forud for de kommende forhandlinger om finansloven at indføre en ny skat på fem procent af abonnementsprisen.

Det skriver Politiken onsdag.

Hver gang en dansker betaler 79 kroner for at se Netflix i en måned, skal fire kroner således gå direkte til dansk public service.

Afgiften vil ifølge partiets beregninger indbringe 50 millioner kroner årligt. Det er penge, der skal tilføres den eksisterende public service-pulje, som uddeler mediestøtte til tv-serier og dokumentarer.

SF og Enhedslisten bakker op om forslaget.

Kulturminister Joy Mogensen (S) afviser, at afgiften bliver en del af de kommende forhandlinger om finansloven.

- Det er lidt tidligt at tage hul på diskussionen om konkrete modeller, skriver hun i en mail til Politiken.

I februar kom Socialdemokratiet dog selv med et lignende forslag. Her foreslog partiets daværende kultur- og medieordfører, Mogens Jensen, at streamingtjenesterne skulle bidrage med fem procent af deres indtjening i Danmark.

Pengene skulle ifølge ordføreren gå til en fond, som producenter at af dansksproget indhold kan søge penge hos.

Danske Filminstruktører er glade for, at regeringens støttepartier vil pålægge streamingtjenesterne en afgift på fem procent. Det har foreningen længe ønsket.

Også producenternes brancheforening har i flere år efterspurgt en afgift på fem procent på streamingtjenesterne.

EU-Domstolen fastslog i en afgørelse fra maj sidste år, at det er lovligt at opkræve et bidrag fra streamingtjenester.

/ritzau/