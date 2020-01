Regeringens sundhedsreform har lange udsigter

Kommuner efterlyser sundhedsreform. Minister vil kun love, at den kommer inden næste folketingsvalg.

Syge, pårørende og ansatte i sundhedsvæsenet kan kigge langt efter regeringens længe ventede sundhedsreform.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) vil ikke sætte dato på, hvornår planen offentliggøres.

- Man skal have respekt for faserne i det her. Det kræver en køreplan at få reformeret sundheden, siger ministeren, som tirsdag taler på en konference i Kolding om det nære sundhedsvæsen arrangeret af Kommunernes Landsforening (KL).

- Lige nu er vi i en fase, hvor regionerne, KL og blandt andet patientforeningerne skal inddrages, siger Magnus Heunicke.

Dog lover han, at planen er kendt inden næste folketingsvalg, som skal holdes senest i 2023. Men om det bliver inden kommunalvalget i 2021, vil han ikke love.

Sundhedsreformen er ellers ventet med spænding i blandt andet kommunerne, siger Jette Skive (DF), der er formand for KL's sundheds- og ældreudvalg og rådmand i Aarhus.

- I kommunerne modtager vi nye opgaver i en lind strøm. I ti år har vi lappet huller, siger hun.

Med flere ældre og flere kronisk syge er der behov for en klarere ansvarsfordeling mellem sygehusene, der udskriver patienterne og kommunerne, der skal stå for plejen, når patienterne vender hjem.

- Vi har brug for, at der kommer svar på, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver, når folk bliver udskrevet fra sygehusene. Læger, kommuner og sygehuse skal sammen finde en løsning, siger Jette Skive.

Den tidligere regering og DF fremlagde i foråret 2019 en sundhedsreform, der blandt andet erstattede de fem regioner med 21 sundhedsfællesskaber.

Det blev aflyst, da regeringsmagten skiftede i juni, og den nye regering slog fast, at regionerne består.

Men på andre områder er det nødvendigt at tænke nyt, siger Magnus Heunicke, der satser på en aftale, som favner bredt i Folketinget.

- Min ambition er en bred politisk aftale, der kan overleve et folketingsvalg. Vi skal lave et fundament for det næste årti, som gør op med ulighed i sundhed og rykker sundhed tættere på borgerne, siger Magnus Heunicke.

- Vi skal knække den ulighed, der betyder, at et barn, der i dag fødes i Gentofte Kommune i gennemsnit kan regne med at blive 83,4 år, mens det barn, der fødes i Lolland, bliver 77,7 år. Alene på grund af postnummeret.

/ritzau/