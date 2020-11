Regeringens udspil til økonomisk indsprøjtning

Regeringen foreslår tre nye initiativer for at imødegå en økonomisk krise:

* En stor eksportpakke på yderligere 500 millioner kroner årligt fra 2021-2023.

* To milliarder kroner til vækst i 2021 og 2022 til de områder, der er hårdest ramt af krisen. Det handler blandt andet om at omstille virksomheder samt at omskole og opkvalificere lønmodtagere.

* Et udvidet håndværkerfradrag, også kaldet boligjobordningen. Der er tale om tæt på en tredobling i forhold til i dag, så det bliver muligt at få et større fradrag.

* I forvejen har regeringen afsat 9,2 milliarder kroner næste år til håndtering af coronasituationen. Det har regeringen navngivet "krigskassen".

* Et flertal i Folketinget har frigivet tre af de fem ugers indefrosne feriepenge for at skubbe gang i økonomien. I november mødes partierne igen for at drøfte udbetalingen af de sidste to uger.

* Regningen bliver blandt andet et underskud på 21 milliarder kroner. Det er det maksimale underskud på de offentlige finanser ifølge regler for EU-landene.

Kilde: Finansministeriet.

/ritzau/