Regeringens udvalg for coronavirus

Redegørelsen viser, at en række topministre allerede en måned før pressemødet blev advaret. Advarslen gik på, at en aflivning eventuelt kombineret med et forbud mod mink ville kræve ny lovgivning.

Sagen blev forelagt regeringens udvalg, der håndterer coronavirus.

I udvalget sidder sundhedsminister Magnus Heunicke (S), justitsminister Nick Hækkerup (S), finansminister Nicolai Wammen (S), udenrigsminister Jeppe Kofod (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) og kulturminister Joy Mogensen (S).

Udenrigsminister Jeppe Kofod og finansminister Nicolai Wammen deltog en måned senere i et møde i regeringens koordinerende udvalg 3. november, hvor det blev endeligt besluttet at aflive alle mink.

De har ikke advaret om manglen på lovgrundlag, da der i redegørelsen står, at det ikke blev drøftet på mødet.

/ritzau/