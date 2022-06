Regeringens venner vil ændre udskældt lovændring i 11. time

Når det offentlige køber ind, ryger pengene for ofte i lommen på virksomheder, der undergraver lønvilkår.

Regeringens nye udbudslov, som ventes vedtaget torsdag, er for slap, lyder det fra de ellers sædvanlige venner fra fagbevægelsen.

Hvert år køber den offentlige sektor varer og ydelser for 380 milliarder kroner. Men for mange af pengene havner hos firmaer, som underbyder danske løn- og arbejdsvilkår.

Det skal loven gøre op med. Men Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er skuffet ifølge formand Lizette Risgaard.

- Der er mange ting, der mangler i loven. Noget af det allervigtigste er, at der ikke afsættes penge til kontrolindsatsen.

- I dag har kun 40 procent af kommunerne sat penge af til, om klausuler bliver overholdt. Og det er et kæmpe problem, fordi det betyder, at overtrædelsen af reglerne bare kan fortsætte, siger Lizette Risgaard.

Hun mener, at regeringen bør lave krav om, at kommunerne skal afsætte penge til det.

Regeringen vil med revideringen af loven blandt andet udelukke brodne kar med tidligere sager om dårlige arbejdsforhold. Den vil også stille krav til virksomheder på offentlige milliardbyggerier om at tage lærlinge.

Kritikken er haglet ned over regeringen fra fagbevægelsen, byggeriet og socialdemokratiske borgmestre.

Der har i Danmark været eksempler på dårlige forhold på store offentlige byggerier som universitetshospitalet i Odense, den nye storstrømbro, metrobyggeriet i København samt letbanerne i Aarhus og Odense.

Det ses også indenfor rengøring, pleje, vagtområdet og ikke mindst indenfor mad- og vareudbringning.

- Problemet er, at det store behov for at få ryddet op i offentlige udbud overhovedet ikke imødekommes med det, der er nu, siger Risgaard.

- Vi har set store offentlige projekter rammes af løndumping, forsinkelser og dybt kritisable behandling af medarbejderne. Det vil kunne fortsætte med den slappe udbudslov, som der lægges op til.

Hun mener også, at offentlige bygherrer skal væk fra udelukkende at gå efter det laveste tilbud.

