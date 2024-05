Regeringschefer ser tostatsløsning rykke tættere under Gaza-krigen

Selv om situationen er dybt kritisk, kan krigen i Gaza ende med at være den katalysator, der skaber momentum for en tostatsløsning.

Flere lande bakker op om en selvstændig palæstinensisk stat, og behovet for en varig fred er blevet åbenlyst.

Det sagde den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, på et nordisk topmøde i Stockholm mandag.

- Man kan sige, at vi aldrig har været længere væk fra at realisere tostatsløsningen. Men aldrig har der været så mange, der siger, at det er den løsning, der eksisterer for fremtiden.

Den tyske kansler, Olaf Scholz, deltog også i topmødet. Den tyske regering har stået på en solid støtte til Israel, og tilgangen til konflikten har adskilt sig fra den norske.

Men også Olaf Scholz har identificeret den samme bevægelse.

- Især de seneste måneder har vist, at det er noget, der er mere end realistisk, sagde han på pressemødet efter topmødet.

Scholz har især bidt mærke i de arabiske landes villighed til at tage ansvar for at løse situationen og skabe sikkerhed.

- Hvis vi ser på, hvordan naboerne i regionerne handler, er der gode chancer for et sikkerhedspartnerskab, der kan komme ud af den her tunge konflikt.

Et sådant sikkerhedspartnerskab kan i Olaf Scholz' optik bestå af Palæstina, Israel og de arabiske nabolande.

Verdenssamfundet bør derfor allerede nu forberede sig på, hvordan et partnerskab skal indrettes, og hvilke processer der skal til for, at det lykkes, siger Jonas Gahr Støre.

Den erkendelse er ved at ske i både de arabiske lande, i USA og i Europa, fremhæver den norske statsminister, hvor flere EU-lande i den seneste tid har presset på for at anerkende Palæstina som selvstændig stat.

Bevægelsen er også tydelig i FN-regi. I sidste uge stemte 143 lande ja til, at Palæstina skulle optages i FN. 9 stemte nej, og 25 afholdt sig fra at stemme.

Selvom der er uenigheder i den linje, understreger det ”vigtigheden i at give Palæstina en stemme i FN”, siger Jonas Gahr Støre.

Eksempelvis stemte Norge ja til resolutionen om at optage Palæstina i FN, mens Tyskland afstod fra at stemme.

Kansler Olaf Scholz vil dog understrege, at Tyskland også arbejder klart for en tostatsløsning.

- Det er det, vi støtter: Et fredsfuldt samarbejde mellem en israelsk og en palæstinensisk stat med Gaza og Vestbredden.

/ritzau/