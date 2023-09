Regeringsparti slår fast: Ordfører går imod partiet om Christiania

Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, ser det ikke som problematisk, at hendes partifælle, Nanna W. Gotfredsen, onsdag er gået imod partilinjen i flere medier omkring skærpede strafzoner på Christiania.

- Nanna Gotfredsen har beskæftiget sig med det her område i 30 år, og derfor har hun også stærke personlige holdninger til området.

- Det kan jeg egentlig ikke hidse mig sådan op over. Det synes jeg egentlig er helt fint.

- Det er derfor, jeg går ud nu som politisk ordfører også og siger, hvordan partiet ser det, lyder det fra Monika Rubin.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) og regeringen, som Moderaterne er en del af, præsenterede onsdag formiddag nye tiltag for at stoppe organiseret kriminalitet omkring Pusher Street på Christiania.

Straf for handel og besiddelse af stoffer skal kunne give dobbeltstraf i afgrænsede strafzoner, herunder på Christiania, lød det blandt andet.

Men kort efter var Nanna W. Gotfredsen, der er udsatte-ordfører hos Moderaterne, ude at kritisere sin egen regerings tiltag.

Hun mener blandt andet, at det vil få en negativ effekt for resten af bybilledet.

- Når man skruer op for kontrolindsatsen, så sker der en spredning, og det gør der både af handel, skyderier og brutalitet i øvrigt, sagde Nanna W. Gotfredsen blandt andet.

Til DR sagde hun videre, at forslaget er "udarbejdet af Justitsministeriet".

Men det afviser Monika Rubin.

- Moderaterne bakker naturligvis op om det udspil, der er kommet fra regeringen, og vi har i partiet selv været med til at forhandle det på plads.

Den politiske ordfører påpeger flere gange Nanna W. Gotfredsens erfaring på området.

- Det er også hendes fortjeneste, at vi også tager ekstra hensyn til særlige grupper, siger Monika Rubin.

Spørgsmål: Vil I ligefrem opfordre jeres folketingsmedlemmer til at gå ud med personlige holdninger?

- Nej, vi er et parti, der ligesom alle andre partier har ordførerskaber.

- Men man vil ikke kunne rette folk ind, så de aldrig nogensinde kommer til at sige deres egne holdninger til ting. Sådan et parti ønsker vi heller ikke at være, siger hun.

/ritzau/