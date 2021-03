Regeringsparti vil indføre grønlandsk sprogkrav i virksomheder

Ny formand for Siumut bruger følelsesladet emne til at markere sig før valg, vurderer politisk redaktør.

Med små to uger til det grønlandske valg har det socialdemokratiske regeringsparti, Siumut, bragt et følelsesladet emne på banen - det grønlandske sprog.

Siumut har som mål, at alle medarbejdere i offentligt ejede selskaber skal tale grønlandsk inden 2025. Det skriver den grønlandske radio- og tv-station KNR.

Det skal dog ikke forstås sådan, at medarbejdere, der for eksempel kun taler dansk, bliver skubbet ud, hvis ikke de lærer grønlandsk inden da.

Det siger Erik Jensen, partiformand for Siumut, til KNR.

- Konsekvensen vil ikke blive fyringer. Det er ikke vores mål at fyre folk, hvis de ikke kan klare at tillære sig grønlandsk.

- Det her betyder ikke, at vi ikke vil have ikke-grønlandsksprogede medarbejdere. Men vi vil skabe en vej, der kan være med til at styrke vores sprog, siger han.

Hvis Siumut genvinder magten ved valget 6. april, vil han bruge kommende generalforsamlinger i de offentligt ejede selskaber til at få indført mere undervisning i det grønlandske sprog i virksomhederne. Det kan for eksempel være i Air Greenland eller Royal Greenland.

Siumut vil derved signalere, at undervisning i grønlandsk skal prioriteres højere, end det bliver i dag. Partiet vil stille højere krav til virksomhederne, men virksomhederne får ikke flere penge til at gennemføre kravene.

Det har de allerede penge til i budgettet, mener Erik Jensen.

Erik Jensen erstattede Kim Kielsen som formand for Siumut efter en intern magtkamp i november. Kim Kielsen er dog fortsat leder af Naalakkersuisut, Grønlands Selvstyre.

Ifølge Jensine Berthelsen, politisk redaktør hos den grønlandske avis Sermitsiaq, skal udspillet ses i lyset af, at Siumuts ledelse fortsat er ny og prøver at vise, hvordan den vil adskille sig fra Kim Kielsen og hans politik.

- Det er en følelsesladet debat, når den popper op. Jeg ved ikke, hvilken type vælgere de appellerer til, men højst sandsynligt rent grønlandsksprogede, fordi det kort bliver trukket op ved hvert valg på den ene eller anden måde.

- De ved godt selv, at det er urealistisk, siger hun og påpeger, at der også er mange grønlændere, som kun taler dansk.

- Min umiddelbare vurdering er, at de gerne vil vise, at de er forskellige fra Kielsen. Men de har svært ved at finde ud af, hvordan de vil markere det. Derfor bruger de følelsesladede emner, siger hun.

Ifølge KNR foreslog Kim Kielsen et sprogkrav i oktober, som var langt skrappere end det, den nuværende formand, Erik Jensen, går til valg på.

/ritzau/