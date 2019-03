Regeringspartier godkender retningen i liberal milliardplan

V og K er delvist positive for plan fra Liberal Alliance, der vil gøre stort indhug i skatter og afgifter.

Liberal Alliance har lavet en lang liste - en 2030-plan - over, hvordan partiet ønsker at sænke de offentlige udgifter og lette skatterne.

Blandt andet skal det være slut med efterløn, dagpenge til dimittender, og pensionsalderen skal hæves hurtigere end hidtil planlagt.

De Konservative ser flere fornuftige elementer i planen. Eksempelvis er partiet tilhænger af en fjernelse af topskatten, som er endnu et af Liberal Alliances mange ambitioner for fremtiden.

Et andet punkt handler om, at der skal være en "produktivitetsforbedring" på ti procent i den offentlige sektor.

Men De Konservative mangler svar på, hvordan regeringspartneren vil skære en tiendedel af det offentlige forbrug.

- Liberal Alliance skylder at blive mere konkrete på, hvordan det skal kunne lade sig gøre i en tid, hvor vi blandt andet skal bruge flere penge på sundhedsvæsenet, siger politisk ordfører Mette Abildgaard (K).

Hos Venstre kalder finansordfører Jacob Jensen udspillet for et klassisk valgoplæg fra Liberal Alliance.

Partiet er åbent for at se på flere af idéerne, men det er udelukket, at topskatten skal afskaffes.

- Mange af retningerne - i forhold til at se på et lavere skatte- og afgiftstryk - synes vi sådan set, er meget positive. Alt den stund at der er plads til det økonomisk, og at der er politisk mulighed for at gennemføre det.

Det er fornuftigt altid at undersøge, om man kan skrue på skatter og afgifter og skabe reformer, som gør, at der kommer mere arbejdskraft til arbejdsmarkedet, påpeger Jacob Jensen.

- Så er det selvfølgelig et spørgsmål om, hvor stærkt man skal gå til værks.

Med sin plan vil Liberal Alliance rykke rundt på knap 150 milliarder kroner på statsbudgettet.

Til gengæld for reformer vil beskæftigelsen stige med 100.000 personer, og velstanden vil vokse med 108 milliarder kroner fra 2020 til 2030, forudser partiet på baggrund af udregninger fra Finansministeriet.

Hos Socialdemokratiet kalder politisk ordfører Nicolai Wammen det "dybt bekymrende", at Venstre og De Konservative tager forholdsvist godt imod udspillet fra Liberal Alliance.

- LA's økonomiske plan er et frontalangreb på det danske velfærdssamfund. Hvis den bliver gennemført, vil det betyde enorme besparelser på blandt andet ældrepleje, sygehuse, pasning og uddannelse af vores børn og unge.

- Der er tale om et dybt uretfærdigt og usympatisk forslag fra Liberal Alliance, siger Nicolai Wammen.

Liberal Alliance har præsenteret planen i forbindelse med sit landsmøde, som afholdes lørdag i København.

/ritzau/