Regeringspartier har ingen holdning til omskæring

Ingen af regeringspartierne har taget stilling til borgerforslaget om indførelse af 18-års mindstealder for omskæring af drenge. Bekymrende, lyder det fra formand for Det Jødiske Samfund

Man skal væbne sig med tålmodighed, hvis man gerne vil blive klogere på regeringens holdning til indførelse af ”18-års mindstealder for omskæring af raske børn”, som det lyder i et af de såkaldte borgerforslag.

I ugens udgave af P1-radioprogrammet ”Ring til regeringen” sad sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) klar på telefonen for at svare på spørgsmål fra danskerne. Et af spørgsmålene lød: