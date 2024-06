Regeringspartier står til stor tilbagegang i EU-valg

Regeringspartierne Socialdemokratiet og Venstre ser samlet ud til at gå væsentligt tilbage i forhold til det seneste valg til EU-Parlamentet i 2019.

Det viser valgstedsmålinger fra DR og TV 2, som er kommet klokken 20.

- Det afgørende for mig er, at vi ser ud til at kunne bevare tre mandater. Europa er et svært sted for tiden, vi har krig på kontinentet, og vi skal sikre den grønne omstilling, uden at vi taber arbejdspladser, siger undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

Hos TV 2 står Socialdemokratiet til 18 procent af stemmerne, mens partiet blot får 15,4 procent hos DR. Ved 2019-valget fik Socialdemokratiet 21,5 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

SF ser også ud til at få tre mandater, men flere stemmer i alt end Socialdemokratiet, som ellers er det traditionelle statsministerparti i Danmark. Men det er ikke et opgør mellem partierne ifølge ministeren.

- Det handler om at løse de opgaver, der er i samfundet. Det er ikke en krig mod andre partier. Socialdemokratiet er ikke i kamp med andre partier, vi er i kamp med de udfordringer, der er i vores samfund, siger Tesfaye.

Venstre får 11,6 procent hos TV 2, mens det bliver til 13,9 procent hos DR. Venstre endte med at blive det største parti i 2019 med 23,5 procent af stemmerne.

Mandatmæssigt betyder det, at Venstre bliver halveret og står til to mandater.

- Det er positivt, at det mål, vi satte os med to mandater, ser ud til at lykkes. Det er ganske flot.

- Jeg er glad for, at succeskriteriet står til at blive indfriet, siger politisk ordfører Torsten Schack (V).

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden valget i 2019 har Lars Løkke Rasmussen (M) og Inger Støjberg (DD) forladt partiet og stiftet henholdsvis Moderaterne og Danmarksdemokraterne, som også stiller op til parlamentsvalget. Det har kostet stemmer for Venstre.

- Der er sket meget i dansk politik de sidste fem år. Der er skallet partier ud af Venstre, og at nå to mandater var en ambitiøs målsætning, siger Torsten Schack.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interviews med vælgere, der ved valgstederne oplyser, hvad de har stemt.

Der er ikke tale om officielle resultater. De offentliggøres først efter klokken 23.

/ritzau/