Regeringspartier vil holde fast i menneskerettighedskonvention

S-gruppeformand kalder domstol for ødelæggende og mener, at Danmark bør "rode sig ud af" konventioner.

Hverken Venstre eller Liberal Alliance mener, at Danmark skal melde sig ud af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det oplyser de to partier til Ritzau, efter at Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, har rejst debatten i tv-programmet "Pind Sass".

Sass' synspunkter dækker ikke partiets politik, understreger retsordfører Trine Bramsen (S). S vil ikke melde Danmark ud af nogen konventioner.

Alligevel vækker udtalelserne fra gruppeformanden opsigt på Christiansborg.

Venstres menneskeretsordfører, Jan E. Jørgensen, mener, at Sass' udtalelser bygger på en forkert opfattelse af, at det er Menneskerettighedsdomstolen, der står i vejen for udvisninger af kriminelle udlændinge.

- I en række eksempler har det vist sig, at det var danske domstole og ikke Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der var tilbageholdende, siger Jan E. Jørgensen.

- Selvfølgelig skal vi kunne ændre på menneskerettigheder og tolkningen af dem. Det er jo ikke De Ti Bud. Men at melde sig helt ud vil være en falliterklæring, som vil lade mennesker over hele verden i stikken.

LA's retsordfører, Christina Egelund, mener, at Menneskerettighedsdomstolen faktisk har flyttet sig. Blandt andet på grund af pres fra medlemslandene.

- Så vores holdning er, at vi fortsat skal være en del af konventionen. Men vi skal gøre, hvad vi kan for at presse fortolkningen, så den er mere rimelig og i trit med nutiden, siger hun.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) stod i april i spidsen for en konference, hvor de 47 lande i Europarådet blev enige om at fortsætte reformerne af menneskerettighedsdomstolen.

Pape, der tidligere har talt for et "opgør med konventionerne", erklærede herefter, at han mente, at "vi er kommet derhen, hvor vi skal være".

Det særlig ved domstolen er, at borgerne kan klage til den over staten.

Blandt de sager, der ofte nævnes fra politisk hold, er udvisningssagerne mod flere herboende medlemmer af den kroatiske familie Levakovic.

Senest har den 31-årige Jura Levakovic klaget til domstolen over, at han er blevet udvist fra Danmark. Men domstolen gav ham ikke medhold i klagen.

I sagen om et andet Levakovic-familiemedlem, Gimi Levakovic, er det den danske højesteret, der har afvist at udvise ham.

Jan E. Jørgensen påpeger i øvrigt, at menneskerettighedsdomstolen ikke kun behandler udvisningssager. Den tager sig også af sager om eksempelvis ytringsfrihed.

