Region: 40 kræftpatienter kan have fået forkert råd om operation

I alt 40 patienter på Aarhus Universitetshospital kan fra september sidste år og til marts i år have fået forkert rådgivning om muligheder for hurtigere behandling for deres mave- eller tarmkræft.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse onsdag.

Meddelelsen kommer i forbindelse med, at regionen har afleveret sin anden redegørelse om ventetider for operationer af mave- og tarmkræft.

Konkret mener regionen, at de 40 patienter kan have fået at vide, at de ville miste deres planlagte operationstid, hvis hospitalet skulle undersøge hurtigere behandlingsmuligheder.

Det kunne være, at man i stedet blev opereret i udlandet.

Men man må først slette en patients tid, hvis der rent faktisk kommer et konkret tilbud om at blive behandlet i udlandet.

Derfor har Region Midtjylland rådet de 40 patienter til at søge erstatning hos Patienterstatningen. De pågældende patienter er blevet kontaktet af regionen.

Hvis man formoder, at man har ret til erstatning, kan man altid anmelde en sag til Patienterstatningen.

I marts afdækkede DR, at kræftpatienter som er tilknyttet afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital, måtte vente op til otte uger på en operation.

De har ellers lovkrav på at blive opereret senest to uger efter, at det er besluttet, at de skal opereres.

Aarhus Universitetshospital har indgået aftaler med flere andre hospitaler i regionen, så patienterne med mave- og tarmkræft hurtigere kan blive tilbudt en tid.

Oven på DR's afsløringer præsenterede indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) en genopretningsplan.

Den indebærer blandt andet, at Sundhedsstyrelsen inden 1. juni skal gennemgå ventetider, kapacitet og overholdelse af ventetider på kræftområdet i alle regioner.

/ritzau/