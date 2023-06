Region beklager fejl i 306 kræftforløb på Aarhus Universitetshospital

Region Midtjylland har ikke levet op til sine forpligtelser over for 306 kræftpatienter, som er blevet behandlet på mave-tarm-kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Det konkluderer regionen i en redegørelse, efter at over 300 patienter har ventet længere på operation, end de 14 dage loven tillader. Det skriver DR.

- Region Midtjylland tager den manglende overholdelse af forsynings- og handlepligten meget alvorligt og beklager den manglende efterlevelse af informations- og handlepligten samt dokumentationspraksis vedrørende de maksimale ventetider, skriver regionen.

Redegørelsen er den seneste i rækken efter alvorlige sager.

DR kunne tidligere på året fortælle, at der er 293 kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital, som har ventet op til ti uger på operation.

Efterfølgende har det vist sig, at der var tale om over 300 patienter i en periode på cirka et år.

Ifølge DR har regionen tidligere udtalt, at 13 patientforløb var håndteret forkert. Men det tal hæver regionen altså nu til de 306 sager.

Tidligere har det været omtalt, at der var for lange ventetider i 313 patientforløb. Men regionen skriver i redegørelsen, at det i den nye gennemgang "er blevet afklaret", at det faktiske antal er 306.

Det vil sige, at regionen beklager i samtlige sager.

Imens har kræftpatienter ret til at blive behandlet, senest 14 dage efter at de har fået tilbudt en operation.

Hvis ikke de kan blive det, skal de tilbydes behandling på et andet hospital.

Det tilbud har mange ikke fået. Også det beklager Region Midtjylland i redegørelsen.

Regionen udtaler ifølge DR, at de nu forstår reglerne anderledes, efter at Sundhedsstyrelsen har præciseret dem i april.

De 306 patienter er ifølge DR blevet behandlet i perioden fra januar 2022 til marts 2023.

/ritzau/