Regionsrådsformand blev advaret om lange ventetider på udredning for patienter med bensmerter, ifølge medie.

Region blev advaret om ventetid for patienter med åreforkalkning

Region Sjællands øverste politiske ledelse er flere gange blevet advaret om, at regionen havde lange ventetider, for patienter med stærke smerter i benene.

Det sker selv om regionsrådsformand Heino Knudsen (S) i august sagde, at der ikke havde været nogle "røde flag" på området, da en rapport viste, at Region Sjælland var den region med flest benamputationer per 100.000 indbyggere.

Det viser aktindsigter som Jyllands-Posten har fået.

Patientvejlederne i regionen advarede blandt andet om det i deres årsberetning i 2019, som Heino Knudsen ifølge Jyllands-Posten præsenterede for regionsrådet i august 2020.

I august sagde Heino Knudsen til Ritzau, at regionen ikke havde problemer med kapacitet, og at det handlede om, at patienterne ikke kom tidligt nok til behandling.

- I vores forretningsudvalg har vi spurgt grundigt ind til vores administrative ledelse, om der har været nogle røde flag eller røde lamper, som har lyst. Det forsikrer vores administrative ledelse, at det har der ikke, sagde han.

Der var stadig et problem i efteråret sidste år, ifølge de dokumenter Jyllands-Posten har set.

- I sidste uge havde vi fire-fem henvendelser om lange ventetider på udredning for åreforkalkning i ben, skrev en patientvejleder i en mail, og henviste til, at patienterne først kunne få tider i marts 2022.

Heino Knudsen ønsker ikke at stille op til interview med Jyllands-Posten. Avisen har spurgt ham, hvorfor han i august sagde, at der ikke var ventetider eller røde advarselslamper. Det svarer han ikke på i en skriftlig kommentar.

Men han skriver, at mailkorrespondancen, som Jyllands-Posten henviser til, er ny for ham, og at han har bedt om en redegørelse om forløbet i 2021.

I august kortlagde en rapport, hvor mange benamputationer landets regioner havde foretaget over de seneste seks år.

Rapporten kom efter, at Region Midtjylland i foråret kom frem til, at regionen havde foretaget benamputationer, som kunne være undgået.

/ritzau/