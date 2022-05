Region Midtjylland har på et møde onsdag givet styrelse tilfredsstillende svar i sag om benamputationer.

Region er ved at undersøge unødvendige benamputationer

Region Midtjylland er begyndt at undersøge, hvilke amputationer der kunne være undgået i sagen om benamputationer.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed efter onsdag at have været til møde med Region Midtjylland.

Mødet har været ønsket af styrelsen, fordi den ikke har været tilfreds med den redegørelse, som styrelsen modtog fra regionen mandag.

Blandt andet har styrelsen ønsket en identificering af de amputationer, der kunne være undgået.

Tidligere har en ekstern analyse vist, at regionen kan have foretaget op mod 47 amputationer om året, der kunne være undgået.

Styrelsen har også ønsket uddybende svar på, hvordan regionen informerer patienter på venteliste til karkirurgiske behandlinger.

Begge dele har styrelsen fået svar på under mødet med regionen. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en mail.

- Vi har fået svar på de områder, vi ønskede uddybet, og aftalen er, at regionen kommer med en skriftlig besvarelse.

- Regionen har oplyst os, at de har startet en proces om identifikation af den berørte patientgruppe.

- De har ligeledes forsikret os om, at de aktuelle patienter, der har behov for akut amputationsforebyggende behandling, bliver akutbehandlet i regionen eller strakshenvist til anden region, skriver styrelsen i mailen.

Region Midtjylland har lavet aftaler med Region Nordjylland og Region Syddanmark om, at naboregionerne kan træde til, hvis behovet opstår.

Sagen om benamputationer har kostet nu forhenværende koncerndirektør i Region Midtjylland Ole Thomsen jobbet.

Den har også ført til kritik fra blandt andre Danske Patienter, der er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger.

Også Sundhedsstyrelsen har bedt Region Midtjylland om en redegørelse.

Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst har sagt, at styrelsens fokus er at sikre, at regionen har tilstrækkelig kapacitet på området.

/ritzau/