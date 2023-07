Region får lov at låne 1,2 milliarder ekstra til supersygehus

Region Nordjylland har fået grønt lys af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at låne penge for at dække en budgetoverskridelse i byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Vi har fået en tilkendegivelse, der går på, at vi nu kan udvide rammen med 1,2 milliarder. Det er en glædelig nyhed for os i Nordjylland, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

I det reviderede budget forventes byggeriet at komme til at koste 6,4 milliarder kroner. Det oprindelige budget var på 5,2 milliarder kroner.

Begge dele er i løbende priser, hvilket er det prisniveau, der gælder i den aktuelle periode.

Udfordringerne med at holde budgetterne for supersygehusene plager også andre regioner.

I marts meddelte Region Syddanmark for eksempel, at man havde fået grønt lys af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at bruge 454 millioner kroner ekstra på byggeriet af det nye universitetshospital i Odense.

Her lød det, at regionen med udvidelsen af budgetrammen kunne finde pengene ved enten at låne dem eller hente dem i regionens egen kasse.

Men i Region Nordjyllands tilfælde anerkender ministeriet, at det milliardstore beløb ikke kan findes inden for regionens egen økonomi.

- Så der er en anerkendelse af problemets omfang, og derfor åbnes der for, at vi kan låne pengene af staten, forklarer Mads Duedahl.

Derfor vil næste skridt være, at regionsrådet skal sende en ansøgning til ministeriet om at låne pengene.

Men det venter man lidt med, for der er stadig ting, der kan ændre sig, siger regionsrådsformanden.

- Vi skal se på, om der er noget, der kan gå hurtigere, eller som bliver billigere.

- Vi har nogle udfordringer eksempelvis med over 30 kilometer vandrør, der skal udskiftes. Vi har nogle forventninger til, hvad det vil koste, men vi får en større viden om den reelle pris, når vi skifter dem, siger han.

/ritzau/