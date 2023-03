Region forbyder TikTok på ansattes arbejdsmobiler

Region Midtjylland forbyder den omdiskuterede app TikTok på ansattes arbejdsmobiler- og tablets.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Det er regionens informationssikkerhedsudvalg, der har truffet beslutningen, efter at Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) har anbefalet ikke at bruge appen på tjenstlige enheder, som anvendes af statslige myndigheder.

Brugen af TikTok frarådes, fordi appen beder om rettigheder og adgange på den enhed, den er installeret på.

Det har fået flere ministerier, institutioner og medier - i både Danmark og udlandet - til at fraråde deres ansatte at have appen installeret på deres arbejdstelefon.

- Det er ret usædvanligt, at Center for Cybersikkerhed direkte fraråder brugen af bestemte applikationer og bestemt udstyr, siger regionsdirektør Pernille Blach Hansen til TV 2 Østjylland.

- Når det sker i forhold til TikTok, ser vi det som et udtryk for, at Center for Cybersikkerhed har identificeret nogle alvorlige risici. Og det reagerer vi selvfølgelig på.

Pernille Blach Hansen er desuden formand for udvalget for informationssikkerhed.

TikTok er en populær, kinesiskejet app, hvor brugerne deler små filmklip med hinanden. Men appen indsamler også store mængder data fra den telefon eller tablet, den er installeret på.

Efter at Forsvarets Efterretningstjeneste har frarådet brugen af TikTok, har flere ministerier fulgt op med et forbud.

Statsministeriet er blandt de ministerier.

Hos blandt andet Danmarks Radio fraråder man sine medarbejdere at bruge appen på arbejdstelefoner.

TikTok er udviklet og ejet af det kinesiske selskab Bytedance.

Selskabet mistænkes for omfattende indsamling af brugernes data. Og for at videregive data til styret i Kina. Det har selskabet selv afvist.

