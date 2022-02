Region forklarer køb af selvtest fra ikkeregistreret firma

I en redegørelse lyde det, at der ikke er krav om, at udenlandske firmaer registreres hos Lægemiddelstyrelsen.

Region Midtjylland har lavet en redegørelse af indkøb af selvtest hos et britisk firma, der opererer uden for markedets regler.

I redegørelsen lyder det, at der ikke er krav om, at udenlandske firmaer skal registrere sig hos Lægemiddelstyrelsen.

Det har Lægemiddelstyrelsen bekræftet telefonisk over for regionen.

Region Midtjylland købte i december 43 millioner testkit af firmaet Medical Supplies Direct (MSD) for 825,5 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Firmaet er ikke registreret til salg af medicinsk udstyr i Danmark eller EU, og firmaet har hverken telefonnummer eller hjemmeside.

Da Politiken i starten af ugen skrev om indkøbet af testene, vakte det forbløffelse. Blandt andet sagde Jes Søgaard, sundhedsøkonom ved SDU til Ritzau, at han aldrig havde set noget lignende i de 42 år, han havde arbejdet på området.

I redegørelsen forklarer koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff:

- Hele forløbet er foregået under et stort tidspres og i et turbulent marked - og i den periode hvor omikron dukker op som coronavariant. Der er tale om et marked, der har været nyt for store dele af de leverandører, der har været i spil.

- Men arbejdet er foregået i dialog med markedet og med de nationale myndigheder, herunder faglige eksperter og mod fokus på gældende lovgivning, lyder det.

Købet skete på vegne af den danske stat. I redegørelsen fremgår det, at det er Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der bad regionen om at indkøbe selvtest.

Der står videre, at regionen har taget kontakt til nogle læger, der havde lavet et nationalt studie af kviktest, for at finde ud af hvilke der var bedst.

Testkittet Acon FlowFlex var blandt de anbefalede testkit. Testen fanger ifølge undersøgelse af 46 selvtest 94 procent af de coronasmittede.

Regionen tog kontakt til firmaet CAP Partners A/S, der tilmeldte testen til studiet.

Firmaet kunne dog ikke levere de ønskede mængder testkit på det ønskede tidspunkt og henviste i stedet til MSD.

Det fik Region Midtjylland til at tage kontakt til MSD samt andre virksomheder for at høre, hvilke mængder firmaerne kunne levere, og om selvtesten var godkendt til børn fra seks år.

På den baggrund fandt Region Midtjylland ud af, at det kun var MSD, der kunne levere den mængde, der var behov for inden for tre uger.

Af redegørelsen fremgår det også, at regionen har bestræbt sig på at få den lavest mulige pris, men også at produkterne skulle have en ordentlig kvalitet, og at de kunne leveres til tiden.

Det bemærkes, at prisen på testene var præget af, at de skulle have en god kvalitet, og at de korte tidsfrister har betydet, at der ofte har skullet benyttes fly til levering.

/ritzau/