Region gennemser flere benamputeredes journaler

Speciallæger i Region Midtjylland vil gennemgå yderligere 390 patientjournaler for at se, om flere benamputerede kan have grundlag for at søge om erstatning for et muligvis mangelfuldt patientforløb.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Regionen har tidligere gennemgået 1816 journaler fra årene 2012 til 2022.

Herfra fik 150 patienter vejledning i at søge erstatning, fordi der er tvivl om, hvorvidt en amputation kunne være undgået eller udskudt.

Nu udvides patientgruppen altså efter en ny manuel. Her medtages alle patienter fra 2012 til 2022 som ikke har haft karkirurgisk forløb før en benamputation. I Midtjylland er der 390 patienter i den gruppe.

Alle patienter var altså ikke taget med før, skriver Region Midtjylland i meddelelsen.

Den nye manual er kommet til efter dialog med Region Nordjylland, Region Sjælland og Styrelsen for Patientsikkerhed.

