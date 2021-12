Region H uddanner flere ambulancebehandlere efter lang ventetid

Lange ventetider på ambulancer får Region Hovedstaden til at afsætte millioner til at uddanne flere ambulancebehandlere de kommende år.

- Der er brug for, at når man ringer 112 eller 1813 efter en ambulance, at den kommer hurtigt frem. Det skal der være tryghed omkring, og det kræver, at vi har tilstrækkeligt med personale, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) til mediet.

Han forklarer, at ambulancerne er svære at bemande. Det er en udfordring over hele landet, lyder det.

- Derfor handler det om at fastholde det gode personale, vi har, men også at få uddannet flere ambulancebehandlere, siger han til TV 2 Lorry.

Der afsættes 14,8 millioner kroner. Dermed kan antallet af elever øges fra otte om året til 30 i år og 45 næste år.

De ekstra elever ansættes hos Falck, der er en af to ambulanceleverandører i regionen.

- Vi vil gerne være med til at investere i uddannelse af flere kvalificerede ambulancebehandlere og paramedicinere.

- De spiller en meget central rolle i akutberedskabet i forhold til at sikre stabilitet og tryghed for borgerne, siger ambulancedirektør i Falck Jørgen Mieritz i en pressemeddelelse.

