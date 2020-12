Region Hovedstaden forventer vaccinestart 3. juledag

To plejecentre i Ishøj er øverst på listen over kommuner i Region Hovedstaden, der først får vacciner.

Region Hovedstaden forventer at starte vaccinationer 27. december på hospitaler og plejecentre.

Det oplyser regionens presseafdeling.

Den præcise fordeling over, hvilke kommuner der får vaccinerne først, ventes offentliggjort onsdag.

Ishøj Kommune oplyser, at den har fået en liste tilsendt af Region Hovedstaden.

Her ligger de to plejehjem Kærbo og Torsbo, der ligger i Ishøj, øverst på listen over, hvem der først får vacciner.

Ishøj er den kommune i landet, der har det højeste smittetryk.

/ritzau/