Region Hovedstaden opfordrer til begrænset hospitalsbesøg

Kun én fast pårørende til hospitalsbesøg i Region Hovedstaden den kommende tid, lyder opfordring fra regionen.

Region Hovedstaden vil gerne begrænse antallet af besøgende på regionens hospitaler, efter en stigende smitte med coronavirus i hovedstadsområdet.

Derfor opfordrer regionen til, at man enten kommer alene eller højest medbringer én fast ledsager eller får besøg af én fast pårørende.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Henstillingen træder i kraft med det samme og gælder indtil andet oplyses. Den gælder ikke ved kritisk sygdom og børn.

- Jeg er rigtig ked af, at vi nu står i en situation, hvor vi må bede patienterne om, at der kommer færre besøgende ind på vores hospitaler, men det er en kritisk periode i pandemien lige nu i hovedstadsområdet.

- Derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at få den her opblussen i smitten under kontrol igen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i meddelelsen.

Patienter opfordres til kun at tage højest én ledsager med ved eksempelvis hospitalsbesøg og -konsultationer.

Hvis man skal indlægges, bliver man også bedt om at vælge én fast pårørende til besøg i hele indlæggelsesperioden. Der henstilles samtidigt til, at besøgene holdes korte.

Region Hovedstaden følger situationen løbende og er parat til at ændre opfordringen, hvis situationen ændrer sig.

/ritzau/