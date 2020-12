Region Hovedstaden udpeger fem steder til coronavaccination

Region Hovedstaden vil have to vaccinationscentre i København, et i Ballerup, et i Hillerød og et på Bornholm.

Region Hovedstaden har lagt sig fast på fem placeringer til vaccinationscentre, hvor borgerne i regionen inden for den nærmeste fremtid kan blive vaccineret mod covid-19.

To skal ligge i København, mens Ballerup, Hillerød og Bornholm også bliver hjemsteder for regionens vaccinationsindsats.

Det oplyser Region Hovedstaden til TV2 Lorry.

Bella Center på Amager bliver omdannet til et vaccinationscenter, og det samme gør Øksnehallen på Vesterbro.

Borgere nord for hovedstaden kan efter planen søge mod Hillerød, hvor Region Hovedstaden dog mangler at lukke en aftale med det sted, der er tiltænkt som vaccinationscenter.

Den præcise placering for centret kan derfor ikke meldes ud endnu.

Bornholm får sit eget vaccinationscenter i øens nuværende testcenter i Rønne.

Det femte testcenter i regionen skal ligge i Ballerup, og det har tidligere været fremme, at en tidligere skole på Baltorpvej skal lægge lokaler til.

Line Ervolder (K), der er fungerende formand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, glæder sig over, at regionen kan melde placeringerne ud.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har de første placeringer på plads. Jeg ser frem til, at vi får det sidste på plads, for vi vil være klar, når vaccinerne er der.

- Det skal ikke være os, folk skal vente på – men omvendt, siger hun til TV2 Lorry.

Region Hovedstaden oplyser til mediet, at det første vaccinationscenter efter planen skal stå færdigt og klar til at vaccinere borgere fra midten af januar. Fra slutningen af januar skal alle vaccinationscentre være oppe at køre.

Mandag godkendte EU-Kommissionen coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech. Det betyder, at Danmark sammen med resten af EU efter planen vil begynde at vaccinere inden for de kommende dage.

I første omgang er det udvalgte personer blandt ansatte i sundhedsvæsenet og beboerne på landets plejehjem, der skal vaccineres.

Denne indsats vil foregå på selve sygehusene og ude på plejehjemmene. Herefter tages vaccinationscentrene i brug.

/ritzau/