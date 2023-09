Fritstillet regionsdirektør får 2,5 millioner med ud ad døren

Der er nu indgået en fratrædelsesaftale mellem Region Sjælland og den tidligere regionsdirektør Annemarie Schou Zacho-Broe.

Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Regionen meddelte mandag, at Annemarie Schou Zacho-Broe var blevet fritaget for tjeneste. Her ønskede regionen ikke at oplyse, hvad årsagen var.

Nu lyder det fra Region Sjælland, at man "har ønsket en ny profil til at stå i spidsen for regionens administration".

Det samme konstaterer fagforeningen Djøf, der bistår Annemarie Schou Zacho-Broe. På den baggrund er Thomas Therkildsen, topchef i Djøf, tilfreds med udfaldet.

- På den baggrund er vi tilfredse med, at der er indgået en fratrædelsesaftale i gensidig enighed for nuværende regionsdirektør Annemarie Zacho-Broe, siger han i et skriftligt svar.

- Vi bemærker, at regionen anerkender og takker Annemarie Zacho-Broe for hendes store indsats i ansættelsesperioden, lyder det videre.

I fratrædelsesaftalen indgår seks måneders opsigelsesvarsel og seks måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Regionsdirektørens månedsløn udgør 204.211 kroner inklusive pension, og de samlede udgifter til direktørens fratrædelse udgør således cirka 2,5 millioner kroner. Det oplyser Region Sjælland på sin hjemmeside.

Annemarie Schou Zacho-Broe har været ansat som direktør i Region Sjælland siden marts 2023.

Mandag udtrykte Thomas Therkildsen forundring over processen for det afbrudte samarbejde og den manglende begrundelse fra regionens side.

- Vi vil gerne udtrykke vores forundring over for den meget ukonkrete begrundelse for afskedigelsen og den proces, Region Sjælland har valgt at følge i sagen, lød det i et skriftligt svar.

Djøf ønsker ikke at kommentere, om man har fået afklaret sin forundring.

Tirsdag afviste næstformand i regionsrådet Anne Møller Ronex (R) over for TV2 Øst, at der lå noget ulovligt til grund for regionens beslutning om at fritstille direktøren.

I et opslag på LinkedIn skriver Annemarie Schou Zacho-Broe, at hun ønsker regionen "god vind" med at finde den rette kandidat til at stå i spidsen for organisationen fremover.

Der er endnu ikke fundet en afløser for Annemarie Schou Zacho-Broe.

