Region købte millioner af test hos et ikke-registreret firma

Region Midtjylland indkøbte testkits hos et firma, der ikke var registreret til at levere medicinsk udstyr.

Region Midtjylland har købt 65,5 millioner hurtigtest for 1,4 milliarder kroner. To tredjedele blev købt hos et britisk firma, der opererer uden for markedets regler.

Det skriver Politiken.

Regionen købte hurtigtestene i slutningen sidste år på vegne af staten uden udbud.

Det britiske firma hed indtil 4. juli sidste år Orchard Lea Properties. Ifølge det britiske selskabsregister beskæftigede det sig med udvikling og salg af ejendomme. Herefter hedder det Medical Supplies Direct, skriver mediet.

Firmaet har ingen hjemmeside, intet telefonnummer eller kontaktoplysninger. Det er ikke lykkes Politiken at komme i kontakt med nogen, der repræsenterer det.

En sekretær i ejendomskoncernen Hughes Group, der står bag firmaet, har flere gange oplyst til mediet, at ingen fra det firma er på arbejde.

Region Midtjylland købte 43 millioner testkits med navnet Hughes Healthcare mellem 29. november og 20. december 2021 hos firmaet. Ifølge regionen lød indkøbsprisen på 825,5 millioner skattekroner, skriver Politiken.

Landets skoleelever har siden fået dem udleveret gratis.

Dog er hverken firmaet selv eller andre i ejendomskoncernen Hughes Group registreret som leverandør eller distributør af medicinsk udstyr i Danmark eller EU. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen til Politiken.

Og Region Midtjylland har købt 43 millioner tests, som styrelsen ikke kan føre kontrol med.

Politiken har forelagt sin research og en række spørgsmål for regionen. Men den har i øjeblikket ingen kommentarer.

Region Midtjyllands vicedirektør, Dorte Christensen, har tidligere blandt andet forklaret til Politiken, at "Medical Supplies Direct blev etableret i 2018 og har specialiseret sig i medicinsk udstyr".

Derudover har hun forklaret, at firmaet fra start har "kunnet levere i henhold til det aftalte på de konkrete ordre, de er blevet tildelt, og har ageret samarbejdsvilligt og professionelt i alle henseender".

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har "ingen kommentarer på nuværende tidspunkt" til regionens indkøb af test, skriver Politiken.

