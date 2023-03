Region lader millioner af mundbind og visirer gå til grunde

Mere end 9300 paller med mundbind, visirer, handsker og håndsprit, som Region Hovedstaden har på lager fra coronaepidemien, skal destrueres.

Det har et flertal i Region Hovedstadens forretningsudvalg besluttet. Det skriver TV 2 Kosmopol.

Der er tale om omkring 89 millioner enheder af værnemidler.

Årsagen er, at holdbarhedsdatoen på de mange værnemidler er udløbet.

Indstillingen er, at man påbegynder afbrændingen, mens man undersøger andre muligheder for afhændelse.

SF stod ifølge TV 2 Kosmopol som det eneste parti alene med ønsket om ikke at gå i gang med at sende varerne til forbrænding.

- Værnemidlerne repræsenterer en økonomisk værdi og kan finde anvendelse. Det skal der gives mere tid til at forfølge, siger Peter Weismann, der er medlem af regionsrådet for SF, til regionalmediet.

Venstre var derimod et af de partier, som stemte for planen.

Ifølge medlem af forretningsudvalget Randi Mondorf (V) er det, fordi de har afsøgt alle muligheder for donationer. Imens er det dyrt at opbevare dem, siger hun til TV 2 Kosmopol.

Det er konkret 6988 paller med værnemidler, der skal på forbrændingen.

Derudover er der 3500 paller håndsprit, som ikke kan afbrændes forsvarligt. Det vides dog for nuværende ikke, hvad der skal ske med dem.

Beslutningen om at destruere værnemidlerne er taget på baggrund af en anbefaling fra administrationen i Region Hovedstaden.

Ifølge TV 2 Kosmopol har administrationen forud for anbefalingen undersøgt, om man kunne levetidsforlænge, videresælge eller bortdonere værnemidlerne.

Det fremgår ikke, hvad den samlede pris er på de paller, der skal destrueres.

Men TV 2 Kosmopol har tidligere beskrevet, at regionens samlede budget til coronaudstyr i oktober var på tre milliarder kroner.

Imens fremgik det af dagsordenen til udvalgsmødet, at det vil koste samlet mellem 5,6 og 7,7 millioner kroner at brænde de 6988 paller med mundbind, visirer med videre. Oveni kommer prisen for afskaffelse af pallerne med sprit, som ikke fremgår.

Konsekvensen af ikke at skaffe sig af med værnemidlerne er en merudgift på mellem 6000 og 10.000 kroner om dagen.

Det er staten, der står for udgifter i forbindelse med både indkøb og håndtering af værnemidler.

