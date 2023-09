Region Midt skal spare: Fire byer mister akutlægebilen

Antallet af akutlægebiler i Region Midtjylland skal reduceres fra ti til seks, fremgår det af en budgetaftale for 2024.

Regionen er presset af blandt andet stigende udgifter til medicin, og derfor skal der spares.

- Budgetaftalen bærer i høj grad præg af en række meget vanskelige, men desværre helt nødvendige prioriteringer og besparelser, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

De fire akutlægebiler, der lukkes, er placeret i Grenaa, Silkeborg, Ringkøbing og Lemvig.

Fremover vil der kun være akutlægebiler i byer med akuthospitaler - Aarhus, Randers, Horsens, Viborg og Herning - samt i Holstebro.

Det har ifølge regionsformanden været umuligt at undgå forringelser af servicen over for borgerne.

- Forligskredsen har fokuseret på at sikre kvalitet i sundhedstilbuddene og samtidigt undgå, at personalet får endnu mere travlt.

Tilbage er serviceforringelser, som vi ikke kan undgå, siger Anders Kühnau.

Ud over færre akutlægebiler indskrænkes åbningstiden også på regionens akutklinikker.

Regionsformanden erkender over for DR, at nogle borgere fremover skal vente lidt længere på akutlægebilen, end de hidtil har gjort.

Men i virkeligheden har der kørt "for mange biler rundt", lyder det fra Kühnau.

- Vi har faktisk for mange i Region Midtjylland, det har vi vidst i årevis. Og det er ikke den rigtige måde at bruge ressourcerne på.

- Vi har brug for læger og andet personale omkring akutlægebilerne inde på vores sygehuse, siger Anders Kühnau til DR.

Aftalen, der er indgået af et stort flertal i regionsrådet, betyder også ændringer på Regionshospitalet Silkeborg.

Her skal Diagnostisk Center ikke længere modtage visiterede akutte medicinske patienter, fremgår det af pressemeddelelsen.

