Region Midtjylland har tillid til direktion trods lange kræft-ventetider

Region Midtjylland har fortsat tillid til regionstoppen med regionsdirektør Pernille Blach Hansen i spidsen trods sagen om alvorlige problemer på kræftområdet på Aarhus Universitetshospital.

Det siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S) mandag til DR efter et møde om sagen.

- Vi har fået en grundig redegørelse fra direktionen.

- Og det står ret klart, at regionsledelsen ikke har haft specifik viden om alvorligheden af de problemer, der var på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, siger Anders Kühnau.

Udtalelsen sker efter et timelangt og ekstraordinært møde i forretningsudvalget i regionen, skriver DR.

Anders Kühnau pointerer, at regionstoppen i Region Midtjylland kun har haft et generelt kendskab til, at der var et pres på sundhedsvæsenet og kræftområdet med lange ventetider.

Regionsrådsformanden siger til DR, at han har "fuld tillid" til de redegørelser, som Pernille Blach Hansen og resten af regionstoppen er kommet med i sagen.

/ritzau/