Region opfordrer kvinder med brystkræft til at søge erstatning

Mange kvinder i Region Hovedstaden har ventet mere end et halvt år længere, end de ifølge loven burde, på at få tjekket deres bryster for tegn på kræftknuder.

Det viser en orientering ifølge Jyllands-Posten.

For 279 kvinder kan den forlængede ventetid have haft meget alvorlige konsekvenser.

Disse kvinder har nemlig siden 2020 og frem til nu fået forsinket mammografiscreening - og efterfølgende fået konstateret brystkræft.

Dermed kan de være berettiget til erstatning via Patienterstatningen, og foreløbig har 15 kvinder søgt. Det skriver Jyllands-Posten.

Regionen har sendt breve til de resterende 264 kvinder og oplyst dem om muligheden for at søge erstatning.

