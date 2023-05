Region råber på blod - men donorer savner fleksible tappetider

Der er kritisk mangel på bloddonorer i Region Sjælland.

Men flere bloddonorer oplever ifølge TV 2 Øst, at det er blevet sværere og sværere at blive tappet.

Det skyldes blandt andet, at man har samlet tappestederne på færre og større enheder.

Region Sjælland besluttede i december sidste år at nedlægge syv mobile tappesteder i regionen.

Det betyder, at muligheden for at blive tappet i Korsør, Høng, Nykøbing Sjælland, Faxe, Maribo, Haslev og Stege fremover er væk.

Søren Ørnebjerg Lund er bloddonor, og han oplever ifølge tv-stationen, at det er blevet mere besværligt at få en tid.

Han oplever, at en aflyst tid betyder, at man skal flere måneder frem for at finde en ny, alternativ tid.

Søren Ørnebjerg Lund fortæller til tv-stationen, at hans døtre helt har opgivet at være bloddonorer, fordi de ikke kan få det til at passe ind i en hverdag med familie og børn.

En anden bloddonor, Stine Hvidtfeldt, efterlyser et mere fleksibelt system. Flere tider om aftenen og i weekenden kunne hjælpe, siger hun til tv-stationen.

Cheflæge Keld M. Homburg har ansvaret for regionens blodbanker og tappesteder.

Han forsvarer lukningen af tappesteder med, at de ikke er rentable.

- Problemet er, at stederne ikke er rentable. Er der tappesteder, der ikke er rentable, så må vi overføre bloddonorerne til andre tappesteder.

- Til gengæld så håber vi, at vi i løbet af de kommende år får aftenåbent på alle tappestederne alle hverdage, siger han til TV 2 Øst.

Region Sjælland har i øjeblikket en kritisk mangel på bloddonorer. Der skal helst være 1100 poser blod på lager, men i øjeblikket er der kun mellem 550 og 600 poser klar, skriver tv-stationen.

Det har betydet, at man har været nødt til at købe blod fra andre regioner for at fylde lagrene op.

/ritzau/