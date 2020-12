Region Sjælland aflyser operationer efter øget smitte

Smitteudbrud på hospital i Region Sjælland udløser udskydelse af planlagte operationer. Der er brug for senge.

Region Sjælland går i øget covid-beredskab på grund af et stigende antal smittede, der er indlagt i regionen.

Det oplyser Region Sjælland fredag i en pressemeddelelse.

Antallet af indlagte har den seneste uge været stabilt. Men et smitteudbrud blandt 14 medarbejdere og 12 patienter på Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital har nu øget behovet for sengepladser. Det oplyser vicedirektør Jesper Gyllenborg.

Regionen går derfor fra trin 0 til trin 1 i beredskabet. Det betyder, at en række planlagte operationer aflyses. Det skal skabe flere sengepladser og frigive mere personale, der kan tage sig af behandling af coronaramte patienter.

- De smittede patienter overflyttes gradvist til et covid-afsnit, efterhånden som sengepladserne etableres, siger Jesper Gyllenborg.

De fleste af de 12 smittede patienter på afdelingen har ingen symptomer. Enkelte af dem har dog milde eller moderate symptomer, oplyses det i meddelelsen.

Inklusive dem havde Region Sjælland fredag morgen 44 indlagte coronapatienter. Seks af patienterne er indlagt på intensiv.

Regionen udskyder nu under 30 planlagte operationer på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge fra næste uge og frem til nytår.

De berørte patienter er kontaktet, oplyser regionen. Koncerndirektør i regionen, Leif Panduro Jensen, udtaler, at udskydelsen i øjeblikket er en nødvendighed.

- Vi har hele tiden fokus på at opretholde så normal en hverdag og drift som muligt af hensyn til patienter og personale.

- Udskydelsen af nogle operationer er en nødvendighed og helt i tråd med vores beredskabsplan, simpelthen for at vi kan sikre de fornødne sengepladser og personale til at pleje, observere og behandle det stigende antal indlagte covid-19 patienter, siger Leif Panduro Jensen.

Alle akutte patienter og øvrig planlagt aktivitet på regionens sygehuse fortsætter foreløbig uændret.

Også i en anden del af landet er der et øget behov for sengepladser til covid-patienter.

I en pressemeddelelse oplyser Aarhus Universitetshospital, at man etablerer 33 covid-19-sengepladser. De får fast bemanding.

Det skal blandt andet sikre forudsigelighed for medarbejderne på hospitalet.

Flere har indtil videre været presset, fordi de har gået med usikkerheden om, hvornår de med kort varsel blev kaldt til at arbejde med covid-19 på en anden afdeling, med nye kolleger og ny vagtplan. Det oplyser hospitalet.

Aarhus Universitetshospital har siden marts 2020 haft næsten 300 patienter indlagt med covid-19, og akutafdelingen har håndteret 5500 patienter med mistanke om covid-19.

/ritzau/