Region Sjælland fritager sin direktør for tjeneste efter et halvt år

Direktøren for Region Sjælland, Annemarie Schou Zacho-Broe, er mandag blevet fritaget for tjeneste.

Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Årsagen fremgår ikke, men regionen oplyser, at der nu vil blive indledt en personaleproces.

Det er formandskabet i Region Sjælland, der mandag har orienteret forretningsudvalget om fritagelsen.

Annemarie Schou Zacho-Broe blev ansat som regionsdirektør i marts.

Her blev hun af regionsrådsformand Heino Knudsen beskrevet som en "samarbejdsorienteret, strategisk og innovativt tænkende leder," som skulle sikre kontinuitet og fornyelse i Region Sjælland.

En kerneopgave for Annemarie Schou Zacho-Broe blev at håndtere et presset sundhedsvæsen med rekrutteringsudfordringer og for lange ventelister.

Tidligere har hun været kommunaldirektør i Fredericia Kommune, hvor hun blev bortvist efter anklager om inhabilitet i en sag om et grundkøb foretaget af borgmester Jacob Bjerregaard.

Bortvisningen blev efterfølgende vurderet uberettiget af voldgiftsretten, og Annemarie Schou Zacho-Broe fik tilkendt en erstatning.

/ritzau/