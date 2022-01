Region Sjælland skruer ned for antallet af sengepladser til coronapatienter efter faldende indlæggelsestal.

Region skruer ned for coronaberedskab efter færre indlagte

Antallet af indlagte med covid-19 falder, og Region Sjælland tager derfor nu de første skridt mod en mere normal drift på sygehusene.

Regionen skærer ned på antallet af sengepladser reserveret til coronapatienter. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Lægefaglig koncerndirektør Jesper Gyllenborg peger på, at det begynder at se lysere ud i forhold til de indlagte med covid-19.

Derfor begynder regionen at omstille sig og se frem. Han er fortrøstningsfuld, siger han i pressemeddelelsen.

- Lige nu går det i den rigtige retning, og i modsætning til hvad vi forventede, er vi så småt på vej mod en mere normal drift på sygehusene, lyder det.

Flere medarbejdere, der normalt tog sig af andre patientgrupper, kan nu igen vende tilbage til de opgaver.

Ændringen betyder, at flere planlagte operationer og aftaler gradvist kan blive gennemført i den kommende tid.

Det er dog ikke, fordi belastningen fra covid-19 er helt væk. Tendensen er dog, at presset er faldende.

- Vi håber og forventer, at det fortsætter, og at vi kan skrue op for den normale drift, så snart det er muligt, siger Jesper Gyllenborg.

/ritzau/