Region Syddanmark advarer ansatte mod rejser til Sverige

Ifølge JV.dk har Region Syddanmark truet sine ansatte med potentiel fyring, hvis ikke rejseråd følges.

Ifølge JydskeVestkysten har Region Syddanmark i et brev til 25.000 medarbejdere om, at de risikerer "ansættelsesretlige konsekvenser", hvis de rejser til et land, som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til.

Det omfatter selv efter den varslede lempelse af rejsevejledningerne blandt andet til dele af Sverige og Portugal.

Ifølge avisen står der i brevet til de mange ansatte, at der "på det kraftigste" opfordres til, at de ikke holder ferie i lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder tilrejse.

Trodser ansatte rådet, kan det "efter omstændigheder blive betragtet som væsentlig misligholdelse af din ansættelse, hvilket i sidste ende kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser", ifølge avisen.

Torsdag præsenterede regeringen et sæt kriterier, som lande vil blive bedømt på fra 27. juni, når det kommer til, om der på grund coronavirus bliver frarådet indrejse.

/ritzau/