Region Syddanmark afsætter millioner til at styrke psykiatrien

Region Syddanmark får over de kommende år tilført et større millionbeløb til at udvikle og styrke psykiatrien.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Regionsrådet har på et regionsrådsmøde mandag besluttet at give penge til seks initiativer, som skal sikre, at psykiatrien kommer til at stå stærkere.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) peger på, at psykiatrien er udfordret i disse år.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Derfor er jeg glad for, at vi nu står med en række håndgribelige tiltag, som forhåbentlig kommer til at skabe forbedringer for patienterne i form af kortere ventelister og bedre rammer for behandlingen, siger han i pressemeddelelsen.

Desuden afsætter regionsrådet også penge til at skabe bedre rammer for børn og unge, der venter på udredning eller behandling.

Hele familien kan være under et stort pres, når et barn eller et ungt menneske venter på psykiatrisk udredning eller behandling, forklarer formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, Mette Bossen Linnet (V).

- Selv om der bliver arbejdet hårdt på mange fronter for at reducere ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien, så er der stadig unge patienter, som venter for længe, og som er meget påvirkede af ventetiden, siger hun.

Det er blandt andet kombinationen af større efterspørgsel efter behandling og udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personalet, der udfordrer psykiatrien.

De seks initiativer, som pengene er afsat til, er en del af konsolideringsplan, der skal sikre et mere robust psykiatrisygehus i Region Syddanmark, skriver regionen.

Der skal blandt andet rekrutteres ti udenlandske læger over de kommende to år, der skal oprettes en virtuel lægeklinik, og så skal akutmodtagelsen på Psykiatrisk Afdeling Odense styrkes.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til finansiering af konsolideringsplanen tilføres 15,5 millioner kroner i 2024 og 2025, mens der tilføres 13,3 millioner i 2026 og 10,5 millioner i 2027.

Til initiativerne i børne- og ungdomspsykiatrien bliver der tilført 1,5 millioner fra 2024 og følgende år, skriver Region Syddanmark.

Det er ikke kun regionsrådet, der mener, at psykiatrien er presset.

De senere år har der være fokus på psykiatrien i Danmark

Psykiatrifonden har blandt andet skrevet, at antallet af genindlæggelser har været stigende, og at antallet af patienter vokser samtidig med, at der er færre penge per patient.

/ritzau/